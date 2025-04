Tutto sul derby dell’Arno: come seguire Fiorentina-Empoli in diretta

Il derby dell’Arno tra Fiorentina ed Empoli è in programma domenica alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi. La partita, valida per il campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Gli abbonati potranno seguire il match attraverso l’app disponibile su smart TV, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

In alternativa, sarà possibile seguire l’evento in tempo reale tramite la diretta testuale su FirenzeViola.it o ascoltare la radiocronaca live dallo stadio sulle frequenze di Radio FirenzeViola.