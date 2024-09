TURCHIA, Gli ex viola si sfideranno questa domenica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Meno di due settimane fa, compagni di squadra con la Fiorentina a lottare per accedere alla fase a gironi della Conference League, e ora avversari in Turchia, il destino di Barak e Brekalo del Kasimpasa e quello di Amrabat del Fenerbahçe è pronto a farli rincontrare questa domenica.

La squadra allenata da Mourinho è prima in classifica con 10 punti, quindi una vittoria contro l’ottava forza del campionato, quella degli altri due ex viola, sarebbe fondamentale per consolidare il primato. Il Kasimpasa, però dal canto suo, potrà contare su due nuovi trequartisti.