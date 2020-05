TURCHIA, Già da luglio forse i tifosi negli stadi

"Il nostro obiettivo è completare il campionato per evitare discussioni. Ci sono paesi in cui la situazione è peggiore rispetto alla nostra ed i campionati sono già iniziati. Anche se per adesso rimane la decisione di giocare senza spettatori, forse da luglio potremmo rivedere i tifosi negli stadi". A dirlo ai microfoni di Sky Sport è il presidente della Federcalcio turca, Nihat Ozdemir andando un po' contro quelle che sono le disposizioni per quanto riguarda tutto il resto di Europa e non solo.