TUDOR, Europa? Non ci penso, davvero. Simeone...

Igor Tudor, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato così a DAZN prima della sfida alla Fiorentina : "Non dico una bugia: non penso mai all'obiettivo da raggiungere. Penso solo alle prestazioni, agli allenamenti. Anche ora che siamo vicini all'Europa, è sbagliato pensarci. Per i giocatori è meglio pensare partita per partita. Poi è anche una questione di intelligenza: fin da bambini i giocatori vogliono vincere indipendentemente dagli obiettivi. Simeone? Lui è sempre carico. Fin dai primi giorni che sono qui: in allenamento come in partita. È una qualità perché riesce a fare sempre le stesse cose, poi se c'è qualità alla fine viene fuori in ogni caso".