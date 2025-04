Tudor difende la Juve: "Ho visto tutte le gare. Anche con Inter e Fiorentina abbiamo creato"

Igor Tudor difende la sua Juventus. Nella conferenza stampa post partita, a seguito della vittoria contro il Monza, il tecnico dei bianconeri ha risposto anche alla domanda "Vi hanno infastidito le critiche dopo la sconfitta col Parma?", alla quale l'allenatore croato ha dato queste riflessioni, che riprendono anche il ko per 3-0 contro la Fiorentina: "Critiche non lo so, perché non leggo niente. Contro il Parma posso dire: partita persa concedendo meno di tutte e 5 le gare. Io ho guardato tutte le partite del Parma, del Monza, della Juve. Ho visto la gara prima, contro l'Inter, contro la Fiorentina, ha fatto gol, occasioni. Noi abbiamo fatto una gara sottotono. Nella ripresa stradominata. Anzi: primo tempo al pari, e abbiamo spinto di più. Ci stava un pareggio.

Abbiamo perso per quel golazo. E va accettato. Si cresce, si vede cosa sia successo, cosa non sia successo, come si gioca. Questo viaggio, si va, si torna... Magari una squadra esperta, di peso, non cambia nulla. A noi invece cambia. Perché siamo così. Ognuno ha pregi e difetti, punti di forza e debolezza, una squadra giovane con altri pregi che sono importanti.... Ma niente, si va avanti, è una bella gara e ci prepariamo per le ultime".