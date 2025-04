Trevisani sul caso Fagioli: "Ha sbagliato, ma la gogna mediatica non serve"

Riccardo Trevisani, giornalista e opinionista, è intervenuto alla Fontana di Trevi su Cronache di Spogliatoio, commentando la vicenda legata a Nicolò Fagioli e al caso scommesse.

“È chiaro che i calciatori non siano angeli, e Fagioli non lo è stato – ha detto Trevisani –. Ma da questa prima esperienza dobbiamo trarre un insegnamento, soprattutto sulle difficoltà che possono incontrare e sugli errori legati alle amicizie sbagliate e alle scelte fatte. Poi c’è stato un secondo filone che si è trasformato in un’enorme caccia alle streghe. Si è iniziato a parlare di cose che non avevano nulla a che vedere con quanto emerso a ottobre".

Trevisani ha poi sottolineato:

"I calciatori hanno una vita agiata, che però devono saper gestire. Se ciò che fanno non compromette allenamenti, prestazioni o partite, sono affari loro. Possono giocare a poker o divertirsi, finché lo fanno nella legalità. L’unico vero limite è scommettere sul calcio, sulle proprie partite, indurre altri a farlo o farlo su siti illegali. Tutto il resto non giustifica sbatterli in prima pagina o divulgare intercettazioni: non fa bene a nessuno".