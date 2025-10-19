Trevisani: "Italiano a Firenze non trattato come meritava ed è un rimpianto"

Il giornalista Riccardo Trevisani intervistato da Zerocinquantuno su Vincenzo Italiano è tornato a parlare anche di Fiorentina, ex squadra dell'attuale tecnico del Bologna: "Parliamo di un allenatore cresciuto scalando i livelli un passo per volta, dalla Serie D fino alla precedente avventura a Firenze, dove non è stato trattato come meritava e dove credo ora venga decisamente rimpianto. Il Bologna ha avuto il fiuto e la sveltezza di andarsi a prendere un tecnico straordinario nell’abnegazione, nel lavoro quotidiano, nella capacità di farsi capire, di regalare carriere a giocatori che difficilmente le avrebbero avute e di coinvolgere tutta la rosa a disposizione".

Sul campionato: "A livello di organici il campionato presenta Inter, Napoli e Milan come prime tre forze, e subito dietro un altro trio composto da Juventus, Roma e Atalanta: pronti via, dunque, la rosa del Bologna sembra poter concorrere al massimo per il settimo posto. Se poi l’allenatore farà un altro miracolo e porterà la squadra più in alto ben venga, ma fermandoci ai ragionamenti sulla carta direi che ogni posizionamento sopra il settimo dovrà essere considerato un’impresa. Senza dimenticare la concorrenza di Fiorentina e Lazio, compagini similari al Bologna come valori".

Sulla recente polemica con i fiorentini spiega: "C’è un differente modo di vivere la vita e il calcio: quello dei bolognesi mi sembra più morbido, più leggero e quasi sempre col sorriso, mentre quello dei fiorentini è più ingrugnito e criticone. Bologna mi sembra anche una città che aiuta a risorgere le persone, penso ad esempio a Baggio, Signori e Di Vaio, un posto in cui la vita si prende bene. Ecco, forse questo a Firenze capita un pochino meno".