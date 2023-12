TRAORÉ, Ha contratto la malaria. "Starà fuori per un po'"

"Hamed Traorè si sta riprendendo dopo essere stato ricoverato in ospedale per malaria". Come comunicato dal Bournemouth, il centrocampista ex Sassuolo sta meglio ma nelle ultime settimane è stato alle prese con un grave problema sanitario. Iraola, tecnico del club inglese, ha dichiarato: "Le ultime settimane sono state difficili per lui personalmente e dal punto di vista sportivo, sarà fuori per un po' di tempo."

Andoni Iraola has confirmed midfielder Hamed Traorè is recovering after being hospitalised with Malaria.



Iraola said: "Right now, he is recovering much better.



