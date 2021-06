TOTTI, Italia tutta unita: può essere l'anno giusto

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Finora le cose stanno andando nel verso giusto. Non diciamo niente per scaramanzia, ma siamo uniti come squadra, e la squadra sta unendo anche il paese. Speriamo di arrivare più avanti possibile perché è tanto tempo che manca un Europeo all'Italia, penso che questo può essere l'anno giusto". Così Francesco Totti, parlando della Nazionale di Mancini all'Europeo 2020 in occasione dell'annuncio del suo nuovo ruolo di Ambassador delle Olimpiadi e paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. (ANSA).