TOSTO, Con Commisso alzata l'asticella. Tra 10 anni...

L'ex difensore della Fiorentina Vittorio Tosto ha parlato così della Fiorentina: "Per me la Fiorentina può essere la rivelazione di fine stagione, considerando che da marzo in poi inizia la voltata. Occorerebbe poco per rafforzare la squadra. Dando tempo a giocatori come Maleh e Kouame, possono diventare importanti. Se vuoi fare il salto di qualità ci vogliono due, tre giocatori che siano pezzi da novanta. Farei tre grandi colpi e basta".

Su Sarri: "Un colpo che potrebbe succedere, con Commisso si è alzata l'asticella. Le idee innovative di un presidente americano possono creare i presupposti per far sì che la Fiorentina nei prossimi dieci anni diventi una delle concorrenti per vincere lo scudetto. Se c'è la pazienza di programmare il prossimo decennio la Fiorentina potrà diventare la Juve del futuro".