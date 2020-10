TOSTO, Callejon dà il meglio negli ultimi 20 metri

L'ex difensore viola, Vittorio Tosto, oggi dirigente e procuratore, ha parlato della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Tutto si è spostato in avanti di un mese, ma è come se fosse calcio d'agosto e ci vorranno altre 6 o 7 partite per fare una valutazione dettagliata. L'inizio di campionato dei viola è la normalità. Callejon? In Serie A ha fatto vedere di avere un alto rendimento ed affidabilità con allenatori diversi e in una grande piazza. Negli ultimi 20 metri dà il meglio ed è più lucido se deve coprire 30 metri di campo e non 60. Serie A? Sette squadre minimo sono più consolidate dei viola. Sassuolo con Fiorentina e Torino le metto dietro a Juve, Inter, Napoli, Atalanta, Lazio e Roma".