TORREIRA, Vicina la chiusura con l'Atletico Madrid

Dopo Luis Suarez, Lucas Torreira. Come riporta TMW, è vicino al trasferimento all’Atletico Madrid il centrocampista dell’Arsenal: potrebbe firmare già tra domani e dopodomani. Un altro rinforzo di spessore per il Cholo Simeone. Da limare gli ultimi dettagli sulle modalità del trasferimento, ma dopo Suarez Simeone sta per avere un altro rinforzo di grande spessore. Lucas Torreira sta per diventare un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid, niente Fiorentina dunque per l'ex Sampdoria.