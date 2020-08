TORREIRA, Ha detto sì alla Roma. Trattativa in corso

La Roma lavora al colpo Lucas Torreira per il centrocampo. L'uruguaiano vuole lasciare l'Arsenal e oltre ai giallorossi ci sono Fiorentina e Torino interessate. Come riporta Il Romanista però, la società della capitale ha registrato l'ok allo scambio da parte del giocatore: ora sta ai due club trovare l'accordo. Si lavora ad uno scambio con Diawara, valutato all'incirca la stessa cifra di Torreira. Il canale con l'Arsenal è già stato aperto con Mkhitaryan, chissà che la Roma non ci concluda un altro affare.