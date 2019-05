TORINO-SASSUOLO, Formazioni ufficiali: c'è Boga

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino e Sassuolo, gara in programma alle 12.30. Novità in attacco per il Sassuolo: la febbre ha messo ko Berardi e al suo posto è stato scelto Boga.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti, De Silvestri; Lukic, Meitè, Ansaldi; Berenguer, Baselli, Belotti

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Duncan, Magnanelli, Sensi; Djuricic, Boga, Bourabia