TORINO, Occasioni a zero: Castrovilli e Bonaventura

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Torino è in attesa del bonifico da 35 milioni da parte del Napoli per Alessandro Buongiorno poi potrà iniziare a pensare in maniera seria al mercato in entrata. Intanto, tra i vari nomi accostati al club piemontese, uno su tutti sembra essersi avvicinato al club granata. Si tratta di Gaetano Castrovilli. L'ex viola, svincolato dalla Fiorentina arriverebbe a zero con quindi solo il costo dell'ingaggio. Il Torino, che al momento sembra in vantaggio sulla Lazio, ha offerto un milione di Euro al classe 1997 per rilanciarsi in granata.

Oltre a Castrovilli, la società di Urbano Cairo avrebbe messo gli occhi anche su Giacomo Bonaventura. Anche per il centrocampista classe 1989, svincolato dai viola, non ci sarebbe nessun cartellino da pagare, ma in questo caso i granata devono battere una folta concorrenza.