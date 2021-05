TORINO, Confronto squadra-tifosi al ritorno da Spezia

Un delegazione di tifosi questa sera ha incontrato la squadra del Torino per chiedere spiegazioni in merito alle ultime prestazioni negative. Dopo aver perso 7-0 in casa contro il Milan, quest'oggi i granata hanno perso 4-1 sul campo dello Spezia tenendo così vivo il Benevento in chiave salvezza. Il confronto è durato poco meno di dieci minuti, i tifosi hanno manifestato il proprio malcontento, sottolineando le umiliazioni ricevute nelle ultime due gare, e hanno esortato la squadra a voltar pagina. Dall'altra parte, il tecnico Nicola ha mostrato dispiacere per le recenti sconfitte aggiungendo però che prima di queste due partite la squadra aveva intrapreso un certo tipo di percorso. "Noi abbiamo già resettato, vogliamo raggiungere l'obiettivo", ha detto il tecnico granata ai tifosi. Lo riporta TMW.