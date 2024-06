TOMOVIC, Il modello di Palladino è Gasperini: farà bene

Fonte: Radio Bruno

Nenad Tomovic parla di Fiorentine e del suo ex compagno a Genoa Palladino, oggi allenatore viola. Queste le parole dell'ex difensore: "Secondo me la Fiorentina ha fatto una grande stagione anche quest’anno. Non è facile arrivare per il secondo anno di fila ad una finale europea, contando che anche in Coppa Italia ha fatto un bel cammino. I tifosi devono essere orgogliosi di questa squadra. Ora devono pensare solo al futuro, dimenticando le sconfitte per ripartire più forti di prima.

La Fiorentina merita un trofeo. Sono convinto che per la persona che è Palladino farà sicuramente ottimo lavoro. Già da quando giocavamo insieme a Genova ha sempre seguito con molta precisione il ruolo dell'allenatore. Il suo modello è Gasperini. Non sono sorpreso della scelta della Fiorentina di affidare la panchina a lui".