TMW, Italiano-Acf: ultimi cavilli burocratici. La durata...

Altri particolari sul triangolo Fiorentina-Spezia-Italiano arrivano da Tuttomercatoweb secondo cui Il club viola in queste ore è al lavoro per limare i dettagli del contratto che sarà di durata biennale con opzione per il terzo anno. Serviranno infatti ancora altre ore per risolvere gli ultimi cavilli burocratici prima della fumata bianca.