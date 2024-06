TMW, Dea-Galatasaray: 5+15 per Zaniolo. Summit domani

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano aggiornamenti sul fronte Nicolò Zaniolo. Il giocatore ha fatto sapere pubblicamente di desiderare un ritorno in Serie A, con Atalanta e Fiorentina che lo stanno cercando da tempo per le proprie campagne acquisti. E secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, è previsto domani un incontro tra l'Atalanta, il Galatasaray e l'entourage del calciatore per provare a trovare una quadra che possa soddisfare tutti.

La Dea è intenzionata a mettere sul piatto una proposta da 5 milioni per il prestito oneroso a cui aggiungere 15 milioni per il riscatto al termine della stagione. Il club turco non ha ancora fatto capire la propria posizione in merito alle richieste economiche, ma l'aumento del pressing dell'Atalanta potrebbe come detto dare una scossa alla situazione.