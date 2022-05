TMW, ACF-Torreira: giorni caldi. Spunta la Juventus

In casa Fiorentina l'argomento caldo riguarda il futuro di Lucas Torreira, di cui si è parlato anche nella conferenza stampa di oggi del presidente Rocco Commisso. I tentativi da parte dei viola di avere uno sconto sul riscatto del giocatore (fissato dall'Arsenal a 15 milioni) e sul suo prezzo di cartellino non sono andati a buon fine e come è noto le parti ora sembrano distanti, con l'agente del giocatore - Pablo Bentancur - ed il dg della Fiorentina Joe Barone che, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, hanno discusso animatamente nel corso degli ultimi incontri.

Nei prossimi giorni ci potrebbe essere però un'altro tentativo di dialogo tra le parti, nel frattempo TMW riporta di un'interesse della Juventus, che rimane alla finestra in attesa di vedere l'evoluzione della vicenda nei prossimi giorni. Giorni caldissimi in casa viola, con il duello tra la società e l'agente del calciatore e, sullo sfondo, l'ombra di un ennesimo colpo dei bianconeri.