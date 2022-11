TITE, Neymar giocherà ancora in questo Mondiale

(ANSA) - DOHA, 25 NOV - "Siamo fiduciosi, Neymar giocherà ancora in Qatar, il suo Mondiale non è finito". Tite, ct del Brasile, si è detto certo che la presenza della sua stella non è a rischio, nonostante la distorsione alla caviglia destra che si è procuraro nella partita vinta 2-0 sulla Serbia. "Ha sentito il dolore, ma ha deciso di rimanere in campo per aiutare i suoi compagni e questo è encomiabile - ha spiegato l'allenatore - Non ho visto che era infortunato, il suo atteggiamento mi ha tratto in inganno". (ANSA).