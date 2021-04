TIFOSI, Slitta la riapertura: la A finisce a porte chiuse?

Doccia fredda per i tifosi di calcio italiani. Come riporta l'edizione online della Gazzetta, nella bozza del nuovo decreto legge slittano di un mese le riaperture, inizialmente previste dal primo maggio. A decorrere dal 1° giugno 2021 quindi, in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. Il sottosegretario allo Sport Vezzali spera di far cambiare idea al Governo, ma nel caso la decisione fosse confermata la Serie A si chiuderebbe a porte chiuse.