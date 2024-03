TIFOSI, Nonostante i dubbi, a Budapest settore ospiti pieno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Nella settimana che sta per cominciare torna protagonista la Conference League. La Fiorentina, dopo la qualificazione ottenuta sul campo del Ferencvaros, ripartirà ancora una volta da Budapest, questo giro dalla Boszik Arena, scelta dalla UEFA per ospitare le partite casalinghe del Maccabi Haifa. "Ai tifosi della Fiorentina sono stati riservati 400 biglietti del settore ospiti.

L’invasione non era prevista, ma alla fine il settore dovrebbe essere pieno. Dopo la certezza che non sarebbe servito il passaporto per acquistare il biglietto qualcuno in più si è mosso per trovare alloggi a buon prezzo", rivela La Nazione. Il ritorno è previsto al Franchi il 14 marzo: una gara particolarmente sotto osservazione delle autorità anche se, al momento, sono previste le porte aperte dopo le incertezze dei giorni scorsi.