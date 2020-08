THEREAU, Spero che FR7 riporti i viola in Europa

Cyril Thereau, fresco ex attaccante della Fiorentina, ha così parlato di alcuni temi calcistici, tra cui anche i suoi trascorsi. Parte però dalla finale di Champions League di ieri sera: "Normale che con il PSG in finale in Francia il tifo si sia diviso. Da tifoso del Marsiglia sono contento che l'OM sia rimasta l'unica squadra ad aver vinto la Coppa dei Campioni. Lewandowski meriterebbe il Pallone d'oro, come lo avrebbe meritato Ribery nel 2013. Con Franck ci siamo sentiti, era contento più per la sua lunga storia al Bayern che non per i suoi trascorsi al Marsiglia. Lui è un professionista top, non pensavo che potesse fare la differenza in Serie A alla sua età. Mi auguro per la Fiorentina che possa fare una stagione completa e magari riportare la squadra in Europa, se lo merita. Un piccolo rammarico della mia carriera è non aver segnato quei due gol che mi mancano per superare Platini come francese più prolifico in Serie A dopo Trezeguet".