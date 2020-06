TGR RAI TOSCANA, Tifosi si muovono per lo stadio

Il TGR Rai Toscana spiega la nuova iniziativa partorita dai tifosi della Fiorentina. Un giro per la città con sciarpe e bandiere, nata dal cuore del tifo fiorentino e supportata dalle associazioni del tifo, oltre che dal Centro di Coordinamento Viola Club.

Venerdì all'Ipercoop di Ponte a Greve l'appuntamento, prima della partenza con mezzi propri per le ore 20 verso viale Talenti, da cui sarà poi percorsa tutta la città fino ad arrivare al Franchi. Nel piazzale di Maratona una sorpresa top secret. L'idea alle spalle di questa manifestazione è che il Franchi non possa essere svenduto, e rappresenti un patrimonio da non abbandonare. La Fiorentina però si muove su un'alternativa al Franchi, per questo Barone nelle prossime ore presenterà la manifestazione d'interesse a costruire per quanto riguarda i terreni di viale Allende, atto necessario per far partire l'iter.