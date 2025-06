Badelj al Palermo? Spunta l'ipotesi per il centrocampista ex Fiorentina

vedi letture

Un ex viola potrebbe sbarcare al Palermo. Come riporta TMW, il club rosanero attende l’ok definitivo da Manchester per formalizzare l’acquisto, già definito nella sostanza di Tommaso Augello, svincolato dal Cagliari, ma sta prendendo corpo l’ipotesi che porta anche a Milan Badelj. Il centrocampista croato lascerà oggi ufficialmente il Genoa, di cui era capitano, a parametro zero e ha già salutato, alla fine del campionato, i rossoblù a cui si era legato nel 2020.

Badelj, che oltre alla maglia del Genoa in Italia ha vestito anche le maglie di Fiorentina e Lazio, sarebbe un’opportunità a parametro zero per i siciliani, che inseguono la promozione nel prossimo campionato di Serie B. Il classe ’89, però, ha molto mercato in Croazia e la strada del ritorno in patria - a febbraio ha compiuto 36 anni - non è da escludere.