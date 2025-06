Makoumbou non sfiderà la Fiorentina. A un passo l'addio al Cagliari

Antoine Makoumbou è virtualmente un nuovo calciatore del Samsunspor e non affronterà la Fiorentina nell'esordio in campionato del Cagliari. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club sardo ha trovato l'accordo per la cessione a titolo definitivo del centrocampista per circa 1,5 milioni di euro. Il francese naturalizzato congolese, sul quale era forte l'interesse pure di Schalke 04 e Panathinaikos, firmerà un quadriennale con il club di Super Lig.

In carriera il classe '98 vanta 111 presenze e 2 gol con il Cagliari, 37 gettoni con l'NK Maribor, 24 apparizioni con il Tabor Sezana e 7 partite con la seconda squadra del Mainz, con cui ha segnato pure un gol. Sono 17 invece le volte che è sceso in campo con la maglia della Repubblica del Congo, trovando anche la rete in un'occasione.