Obiettivi, stasera Inter-Fluminense: Sebastiano Esposito in tandem con Lautaro

vedi letture

Sebastiano Esposito viaggia verso una maglia da titolare per l'ottavo di finale che l'Inter giocherà questa sera al Mondiale per Club, contro il Fluminense. L'attaccante classe 2002, obiettivo della Fiorentina, dovrebbe agire al fianco di Lautaro Martinez facendo rifiatare Thuram, come riporta TMW. Tra i pali nerazzurri ci sarà Sommer, mentre in difesa De Vrij è favorito su Acerbi per comandare la difesa con Darmian e Bastoni ai suoi lati.

Sugli esterni si rivedrà Dumfries a destra, mentre a sinistra ci dovrebbe essere Carlos Augusto: Asllani favorito su Sucic per completare il centrocampo con Barella e Mkhitaryan. Davanti Thuram è recuperato ma dovrebbe appunto andare in panchina: Sebastiano Esposito è favorito su Valentin Carboni per affiancare Lautaro Martinez. Non ci sarà invece il fratello Francesco Pio, anch'esso seguito dalla Fiorentina ma infortunato.