TARE, Viola ha alzato l'asticella: mercato intelligente

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ospite d'eccezione come l'ex calciatore e ds Igli Tare.

Che livello di calcio vede in Italia?

"A livello europeo, l'Italia negli ultimi 3-4 anni ha fatto dei passi in avanti, vedi le prestazioni europee di Fiorentina, Roma, Atalanta. E' diventato un campionato di buon livello, Atalanta e Fiorentina hanno alzato l'asticella, ma anche il Napoli di Conte sarà un'altra squadra da guardare perché lavorando tutta la settimana avrà un vantaggio importante nella lotta Scudetto".

Che ne pensa di Milan e Fiorentina?

"Il Milan ha un progetto stile Juve, ha un nuovo allenatore e nuovi giocatori, deve trovare la leadership della squadra. Maignan è un leader, ma mancano le altre figure. L'addio di Giroud è stato importante, Pulisic manca ancora di personalità, mancano Leo e Theo come rendimento. Sono cose che ora mettono in difficoltà Fonseca, ma ritengo il Milan forte e con grande talento. Per me farà la voce grossa nella lotta Scudetto e deve riprendersi in Champion. Su Palladino dico che ha fatto un grande lavoro a Monza, a Firenze le aspettative sono diverse ma hanno fatto un mercato intelligente. E' un cantiere aperto e ci vorrà qualche mese per esprimersi al meglio".