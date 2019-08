SUPERCOPPA EUROPEA, Trionfo Liverpool ai rigori

Ci sono voluti i calci di rigore per assegnare la Supercoppa Europea. Alla fine è stato il Liverpool ad alzare la Coppa al cielo, con i Reds che non hanno mai sbagliato dal dischetto. L'errore fatale per il Chelsea è stato di Tammy Abraham, che ha sbagliato l'ultimo calcio di rigore. La sfida era terminata 1-1 dopo i 90 minuti regolamentari, grazie alle reti di Giroud e Manè. Nei supplementari Manè aveva riportato avanti il Liverpool, prima del pareggio, su calcio di rigore, di Jorginho. Decisiva quindi la lotteria dei rigori, con il la squadra di Lampard che ha sbagliato proprio l'ultimo penalty, regalando il successo al Liverpool.