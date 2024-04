SULC, Risultato ok per noi. Viola forte nel possesso

FirenzeViola.it

Pavel Sulc, centrocampista di Plzeñ ha parlato al sito Uefa nel post parita. Queste le sue parole: "Ammetto di essere stanco, è stata una partita difficile per noi. La Fiorentina aveva un sacco di possesso, ma è un risultato superbo per noi. Giochereremo il ritorno con la volontà di qualificarci. Sapevamo che la Fiorentina ha un grande possesso palla tra tutte le squadre in Serie A.

Abbiamo adottato le nostre tattiche e non abbiamo permesso loro possibilità di giocare come volevano. Per quanto riguarda l'attacco, è stato difficile andare avanti in numero quando così tanti di noi erano necessari in difesa. Penso che la strategia di gioco possa essere lo stesso al ritorno, ma mi aspetto che saremo anche più pericolosi in attacco. Avremo più opzioni dalla panchina".