STOVINI, Commisso? Sulla Juve ha detto la verità

L'ex giocatore della Fiorentina e tifoso viola Lorenzo Stovini ha commentato così la nuova proprietà e il presidente Rocco Commisso: "Fare peggio dei Della Valle è difficile, presumo che Commisso farà meglio. Adesso siamo sulle ali dell’entusiasmo, vedremo più avanti se arriverà qualche acquisto importante. C’è da rifare una squadra, c’è da sistemare il discorso Chiesa. Tutto dipenderà anche dagli acquisti che verranno fatti e quale sarà l’obiettivo generale, ma fare peggio di questi ultimi anni è difficile. Se il campionato fosse durato altre due giornate, la Fiorentina sarebbe retrocessa in B. Sotto quale aspetto hanno sbagliato i Della Valle? Quando sono arrivati non c’era niente, la Fiorentina era in C. Negli anni il rapporto tra loro e i tifosi è cambiato. Puoi anche essere un imprenditore, ma se ti butti nel calcio devi avere un po’ di passione e capire come rapportarti con la piazza. Ai tifosi questa cosa non è piaciuta e ci sono stati problemi. Quando la Fiorentina è stata prima in classifica, i Della Valle non hanno comprato nessuno. C’era questo disinteresse e questo approccio imprenditoriale. Ai tifosi non piace vedere la Fiorentina vivacchiare. Poi i Della Valle non avevano nemmeno troppo interesse secondo me.

Lei è un grande tifoso della Fiorentina: come è stato per lei affrontarla da avversario?

Io la tifavo sempre e andavo in curva, ma quando scendevo in campo cercavo sempre di fare il meglio per la squadra in cui si giocavo, anche se era sempre una bella emozione avere i colori viola di fronte agli occhi.

Che idea si è fatto della situazione Chiesa? Commisso ha parlato della Juve con toni duri…

Ha solo detto la verità. In Italia la Juve domina perché non c’è nessuno, in Europa fa fatica. Per quello che riguarda Chiesa, lui vorrebbe andare a giocare le coppe e magari sta pensando a cosa fare. Commisso lo vuole tenere, ma lui potrebbe volersi confrontare con palcoscenici più importanti e questa è una bella gatta da pelare. Anche se il contratto ce l’ha con la Fiorentina, tenere un calciatore controvoglia è sbagliato. Poi magari rimarrà a Firenze, ma finora non ha detto nulla al riguardo e questo un po’ fa pensare…