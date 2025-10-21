Stefano Borghi: "Avallo la permanenza di Pioli, ma la squadra non buca"

vedi letture

Il telecronista di Sky Sport, Stefano Borghi, ha commentato il periodo della Fiorentina attraverso il proprio canale YouTube: "Il primo problema è la classifica. Avallo la permanenza di Pioli, ma la squadra non riesce a fare il clic. Vedi la trasferta di San Siro in cui i viola non hanno bucato pur facendo una partita discreta. Forse scolastica, da squadra poco protagonista. Gudmundsson ha fatto bene in Nazionale ma nella Fiorentina deve essere tutt'altro. Il rigore non c'è: la trattenuta è lieve, Gimenez esagera platealmente. Se il Var richiama l'arbitro per questi episodi abbiamo un problema".