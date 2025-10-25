Stavolta è Marotta infuriato con arbitro e VAR: "Rocchi ha detto basta rigorini"

Non si placano le polemiche in Serie A per le scelte arbitrali. E se una settimana fa era toccato alla Fiorentina e a Daniele Pradè infurarsi con le decisioni dell'arbitro, stavolta è stato il turno di Beppe Marotta, presidente dell'Inter, richiamare Rocchi e l'operato del fischietto di Napoli-Inter che ha dato un rigore dubbio ai partenopei su richiamo dell'assistente: Queste le parole di un Marotta infuriato a DAZN: "La mia presenza è un contributo che voglio dare al sistema: al di là del Napoli che ha meritato la vittoria, l'arbitro non aveva fischiato sul rigore e meglio di lui non poteva esserci nessuno. Questa dinamica richiedeva l'intervento del VAR, da lì la partita ha preso una piega particolare. Poi il Napoli ha legittimato la vittoria, la squadra ha dato il massimo e onore ai vincitori. La vittoria del Napoli è scaturita principalmente da questo elemento.

Io valuto quello che è accaduto in campo, Rocchi ha detto più volte basta rigorini. Cerchiamo chiarezza una volta per tutte, io sono per la centralità dell'arbitro ma se subentra un assistente l'arbitro non può farsi condizionare così facilmente. L'episodio ha creato amarezza e incazzatura, il condizionamento c'è stato. Poi il Napoli avrebbe potuto vincere ugualmente".