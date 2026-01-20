Squalifica per Cataldi: una giornata per l'ex viola. Torna in panchina Vanoli

vedi letture

Dopo aver messo sotto la lente d'ingrandimento sulle multe deliberate del giudice sportivo nei confronti delle società, ecco le sanzioni più curiose che hanno riguardato i calciatori. Vengono squalificati per una giornata l'ex centrocampista viola, attualemente alla Lazio, Danilo Cataldi, Juan Gonzalez Miranda, difensore del Bologna e il difensore del Genoa, Leo Skiri Ostigard. Ammonizione e simulazione di 2 mila euro, invece, per il numero 10 della Juventus, Kenan Yildiz, per aver simulato in area in rigore.

Dopo la squalifica contro il Bologna, torna in panchina Paolo Vanoli, pronto a guidare la squadra viola nella delicatissima sfida di sabato in casa del Cagliari.