Squalifica per Cataldi: una giornata per l'ex viola. Torna in panchina Vanoli

Oggi alle 15:30
Redazione FV

Dopo aver messo sotto la lente d'ingrandimento sulle multe deliberate del giudice sportivo nei confronti delle società, ecco le sanzioni più curiose che hanno riguardato i calciatori. Vengono squalificati per una giornata l'ex centrocampista viola, attualemente alla Lazio, Danilo Cataldi, Juan Gonzalez Miranda, difensore del Bologna e il difensore del Genoa, Leo Skiri OstigardAmmonizione e simulazione di 2 mila euro, invece, per il numero 10 della Juventus, Kenan Yildiz, per aver simulato in area in rigore.

Dopo la squalifica contro il Bologna, torna in panchina Paolo Vanoli, pronto a guidare la squadra viola nella delicatissima sfida di sabato in casa del Cagliari.