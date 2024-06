SPALLETTI, Pronti dei cambi in vista della Croazia

È una sfida potenzialmente da dentro o fuori quella di domani sera tra Italia e Croazia. Gli Azzurri, tra le altre cose, non hanno mai vinto contro la nazionale balcanica nella propria storia. Molto dipenderà anche dalla sfida contemporanea tra Albania e Spagna, ma agli Azzurri servirà subire il minor numero di gol possibile, soprattutto in caso di sconfitta contro i croati, per cercare di avere una differenza reti migliore e sperare di rientrare tra le quattro migliori terze come soluzione paracadute. Quindi, come conferma Tuttomercatoweb.com, il CT Spalletti sarebbe pronto ad aggiungere nuovi elementi che possono dare maggiore solidità per strappare almeno un pareggio che garantirebbe il passaggio del turno. Ecco le probabili formazioni:

(4-2-3-1) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian; Cristante, Jorginho; Cambiaso, Barella, Chiesa; Retegui.