SOTTIL SR, Riccardo perfetto per gioco Italiano

Andrea Sottil, padre del giocatore della Fiorentina Riccardo, è intervenuto per parlare dell'Italia, ma anche di suo figlio. Queste le sue dichiarazioni: "La Nazionale di Mancini ha meritato il successo perché ha fatto vedere un grande calcio ed ha saputo confrontarsi con tutte le situazioni di gioco contro tutte le squadre. Chiesa? Ieri ha fatto vedere di essere ad un livello alto. Per me è fortissimo e diventerà un fuoriclasse. Riccardo? Ha avuto sfortuna perché ha subito un brutto infortunio, ma anche con l'Under 21, al rientro, ha fatto bene. Sono molto contento del fatto che la Fiorentina lo abbia contro-riscattato dopo il riscatto del Cagliari e lui è contentissimo di rimanere a Firenze, voglioso di fare bene. Credo che sia la sinistra la fascia che preferisce, anche se gioca bene pure a destra... E' perfetto per il gioco di Italiano".