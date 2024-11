SOTTIL, In attesa del rientro a Firenze si allena a Dubai

La Fiorentina non è ancora tornata ad allenarsi al Viola Park in vista della ripresa del campionato, che la vedrà impegnata in trasferta contro il Como. C’è però chi, nonostante sia in "ferie" e non sia stato convocato con la propria nazionale, continua a lavorare per mantenersi in forma: Riccardo Sottil. L’esterno viola si trova infatti a Dubai, come mostrano le storie Instagram sul suo canale ufficiale. Davanti al Burj Al Arab, ha trovato il tempo di andare a correre e svolgere attività di cyclette direttamente dalla propria camera d’hotel. Ecco le foto.