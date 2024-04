SONCIN, C'è gran voglia di conquistare pass per l’Europeo

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 02 APR - "Il gruppo è molto motivato, c'è lo spirito giusto e una grande voglia di conquistare il pass per i prossimi Europei". Così il ct Andrea Soncin parlando a Coverciano dove sta preparando per le prime due partite valide per le qualificazioni a Euro2025, venerdì prossimo a Cosenza contro l'Olanda e martedì 9 aprile a Helsinki con la Finlandia. "Il nostro è stato un percorso di crescita importante non solo sul campo ma anche come identità di gruppo - ha continuato il tecnico -. Ho avvertito uno spirito di positivo e di fiducia. Puntiamo a cominciare bene venerdì contro un'avversaria di valore, ne abbiamo rispetto ma siamo anche consapevoli di avere i mezzi per metterla in difficoltà. Cosa significa andare a giocare a Cosenza? E' un fattore importante, credo sia fondamentale che l'Italia vada a in giro in tutto il Paese".

Annamaria Serturini ha lasciato il raduno per problemi fisici ed al suo posto è stata chiamata Cecilia Prugna. "Stiamo gestendo alcune situazioni provenienti dal campionato ma contiamo di avere tutte a disposizione" ha spiegato Soncin che dopo l'addio di Sara Gama sta valutando la nuova capitana dell'Italia, ruolo destinato a essere condiviso da Elena Linari e Cristiana Girelli: "E' un discorso interno che abbiamo affrontato da mesi. Sara rappresentava qualcosa di importante per il movimento, non penso che sia soltanto una questione di avere una fascia sul braccio. Abbiamo tante leader in questo gruppo, giocatrici che sono capitane nei loro club e lo stanno facendo anche in azzurro come Linari o Girelli che è il nuovo riferimento del calcio italiano femminile. Tutte si stanno mettendo a disposizione della squadra". (ANSA).