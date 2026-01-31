Solomon: "Dobbiamo migliorare sotto porta. Meritavamo il pari"

Manor Solomon ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina. Queste le parole del calciatore in gol al Napoli: "Sono deluso del risultato perché volevo portare via punti anche se non era semplice contro il Napoli in questo stadio. Nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni per pareggiare ma dobbiamo guardare avanti. Cosa migliorare? Le opportunità che ci creiamo dobbiamo sfruttarle meglio. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita con il Torino, da domani analizzeremo cosa è successo a Napoli".

Il gol?

"Sono contento per il primo gol ma purtroppo non ha portato punti. Spero che ne arrivino altri, io darò il mio meglio. Pensiamo avanti".