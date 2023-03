SOLO VIOLA, Via dal Franchi? Noi traditi da istituzioni

Sulla vicenda legata al possibile trasloco dallo stadio Artemio Franchi della Fiorentina per le stagioni 2024-25 e 2025-26 ha scelto di prendere posizione l'associazione del tifo "Solo Viola", che attraverso le proprie pagine social ha emesso un comunicato: "L'associazione Solo Viola ha una posizione strettamente personale sull'argomento Franchi. I tifosi viola non possono essere costretti a lasciare Firenze per seguire le partite casalinghe della Fiorentina. Ci sentiamo traditi dalle istituzioni che ci avevano promesso che i lavori allo stadio non ci avrebbero costretto a spostarci. L'unica opzione che accettiamo è quella di continuare a giocare al Franchi con il cantiere attivo (come è già successo ad Udine e Bergamo). Firenze è la nostra casa e noi non ci vogliamo spostare! Nessuno stadio si può sostituire al nostro e cancellare la vergogna di un esilio di due anni".