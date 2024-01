SOGLIANO, Procura FIGC indaga dopo le frasi sull'Inter

FirenzeViola.it

La Procura Federale della FIGC, spiega gazzetta.it, ha aperto un'indagine nei confronti del direttore sportivo dell'Hellas Sean Sogliano dopo gli attacchi e le frasi polemiche sull'arbitraggio e sul VAR in seguito alla sconfitta contro l'Inter. Il procuratore ha aperto un procedimento per dichiarazioni lesive verso l'addetto al VAR, Nasca e così Sogliano sarà convocato nelle prossime ore per accertare il senso delle sue parole.

Queste erano state le parole del dirigente scaligero nell'immediato post partita, in conferenza stampa: "Mi dispiace non parlare di calcio, ma sono deluso dall'episodio del 2-1 dell'Inter. Non sono un moralista, il Verona viene tutti gli anni e perde a San Siro, l'Inter è una grande squadra e le auguro di vincere il campionato. Però oggi c'è stata una grande mancanza di rispetto nei nostri confronti: errori ne facciamo tutti, li fanno gli arbitri, i giocatori, gli allenatori, i giornalisti, i dirigenti. È assurdo quanto successo oggi, perché se parliamo di VAR non è concepibile non annullare un gol per una gomitata su un nostro giocatore. A voi magari non frega nulla e io non voglio fare il piagnisteo, ma questa è una mancanza di rispetto clamorosa per una città, per i tifosi, per noi che ci facciamo un mazzo così tutti i giorni. Sono veramente deluso, mi dispiace per i toni ma non capisco di cosa stiamo parlando: io non ho mai fatto un'intervista a parlare di VAR, perché mi fido, ma oggi è successa una cosa vergognosa", una parte del pensiero del ds dell'Hellas Verona.