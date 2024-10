L'ex centrocampista del Manchester United Juan Mata, ex compagno di De Gea proprio in Inghilterra ai Red Devils, ha pubblicato una foto sul suo Instagram congratulandosi per la prestazione fornita ieri dal portiere spagnolo che ha parato due rigori. Il tutto condito dalla frase "Ma non eri finito... Ah no aspetta, Numero 1". Qui sotto la storia.