Secondo quanto riferisce Sky Sport si stanno identificando i primi obiettivi in entrata della Fiorentina, in particolare per quanto riguarda la fascia difensiva destra. Trattativa in corso col Sassuolo per Pol Lirola: prima offerta da 10 milioni più bonus ma i neroverdi vogliono di più. Previsti comunque presto altri contatti tra le due dirigenze.