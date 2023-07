SKY GERMANIA, Conferma: "Colloqui viola per Füllkrug"

Anche Sky Germania conferma l'operazione Fiorentina-Füllkrug. La notizia della trattativa, data in anteprima da Firenzeviola, trova così conferma dalla tv tedesca che parla di colloqui già avvenuti anche se il giornalista non dà conferma invece di un'offerta di 15 milioni già respinta dal Brema. Per Sky inoltre ci sarebbe anche l'interesse dell'Atalanta e dunque non è attesa una risposta in tempi brevi.

Yes, @acffiorentina is very interested in Niclas #Füllkrug confirmed.



➡️ Talks took place!

➡️ No agreements yet.



Can’t confirm an official offer of around €15m which was supposedly rejected by Bremen.



Bergamo is also monitoring him. No quick decision expected.… pic.twitter.com/I6wtHUfVfD