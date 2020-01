SKY, Conferme su Cutrone. Si tratta Duncan

L'obiettivo è l'attaccante. La Fiorentina in questo momento è concentrata su Cutrone, che ha salutato l'Italia in estate destinazione Premier League. Il classe 1998, però, potrebbe presto lasciare il Wolverhampton. Nelle prossime 48 ore i viola possono chiudere la trattativa per l'ex attaccante del Milan. Che, però, non sarà l'unico rinforzo.

Un obiettivo per reparto, infatti. A centrocampo la Fiorentina continua a trattare per Duncan, centrocampista classe 1993 che a Sassuolo sta avendo meno spazio rispetto agli anni scorsi. Si tratta di un'operazione da circa 15 milioni bonus compresi.

In difesa il primo nome di Iachini è quello di Juan Jesus, con il difensore classe 1991 che ad oggi ha giocato solo 194' in stagione. L'alternativa è sempre Bonifazi, ma sul centrale del Torino c'è anche l'Atalanta.