SIVASSPOR, Pensa al cambio in panchina: via Calimbay

Secondo quanto riportano i media turchi, in particolare Sporx, l'allenatore del Sivasspor (avversario della Fiorentina in Conference League lo scorso turno), Riza Calimbay, sarebbe a rischio esonero. La dirigenza del Sivasspor vorrebbe avere continuità in Europa e vuole avviare un progetto a lungo termine con Ismail Kartal, ex allenatore del Fenerbache, fermo da un anno. Il processo in cui İsmail Kartal è il candidato giusto per il mandato dopo Rıza Çalımbay diventerà chiaro in estate. Il passaggio dovrebbe avvenire in estate, con Calimbay che dovrebbe restare fino a fine stagione.