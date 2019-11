SIND. VERONA, Non ci aspettavamo un Hellas così

Il Sindaco di Verona Federico Sboarina ha parlato della vittoria dell'Hellas di ieri ottenuta contro la Fiorentina: "Non ci aspettavamo un Verona a questi livelli. Il mercato estivo non aveva regalato nomi altisonanti, però alcuni giocatori si sono dimostrati oggettivamente molto forti. Il lavoro è ottimo e porta ad avere gli stessi risultati cambiando gli interpreti. Abbiamo la seconda miglior difesa, con le grandi ce la siamo giocata fino alla fine, pochi si aspettavano un inizio di stagione così. Al di là dei risultati anche il gioco piace, le partite sono divertenti da vedere. Quale giocatore in copertina? Amrabat. Lo conoscevano in pochi, sovrasta gli avversari. Poi dico Kumbulla, giovane e forte. Ma potrei nominarne tanti altri".