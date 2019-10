SIND. BAGNO A RIPOLI, Nuovo CS: via in 2-3 mesi

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, comune in cui sorgerà il Centro Sportivo della Fiorentina, ha commentato lo stato dei lavori ai microfoni di Tele Iride: "Ci siamo confrontati concretamente e schiettamente sin dall'inizio per la tempistica: si parla di 2-3 mesi per i primi interventi. L'area totale si suddivide in due settori, e con 25 ettari sarà il secondo Centro Sportivo d'Italia. Vogliamo essere anche tra i più belli a livello architettonico, per essere un'esempio internazionale sotto il profilo sportivo, ma anche della qualità e dell'inserimento paesaggistico. La zona è di pregio e va rispettata: da questo punto di vista la Fiorentina lo ha tra i valori fondamentali. Dicevo che sono due aree: l'ex centro ENEL, che ha già una funzione urbanistica specialistica, e su quell'area dove insiste anche una villa e un edificio ampio, possono già iniziare i lavori. Sarà la Fiorentina a dare tempi più precisi ma secondo me già a gennaio o febbraio potremo mettere la prima pietra col presidente, in tempi rapidi".