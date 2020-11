SIMEONE, Da piccolo guardavo Batistuta. Firenze...

L'ex centravanti viola, ora al Cagliari, Giovanni Simeone ha parlato della sua esprienza a Firenze: "Quando non segni perdi fiducia, ossia ciò che aiuta un attaccante a giocare bene. Quando sei giovane, poi, un'annata no non ti fa stare bene con te stesso. Ora ho capito che per fare gol serve tranquillità, buon allenamento e aiutarsi coi compagni. Senza ossessioni, altrimenti le reti non arrivano. Batistuta? Da piccolo mi concentravo molto su di lui, provo sempre a muovermi dentro l'area. Ma seguivo molto anche Inzaghi e Ronaldo".